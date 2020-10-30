منظمة التعاون الإسلامي تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:59 مساءً, 30 أكتوبر 2020 م المناطق - واس عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن حزنها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غربي تركيا.

ودعت الأمانة العامة المولى -عز وجل- أن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بعاجل الشفاء.

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