شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في اليد، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.