شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في اليد، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.
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