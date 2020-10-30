شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتخطى حاجز 9 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
وتزداد الحالات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. وكان الرقم القياسي السابق لمليون حالة جديدة خلال تفشي العدوى في يوليو وأغسطس، عندما استغرق الأمر 16 يوما.
أما الآن فقد سجلت البلاد أكثر من مليون حالة في 14 يوما وسط غياب أي مؤشر على تباطؤ تفشي المرض.
وأمس الخميس، سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا يوميا بلغ 91254 حالة جديدة. وفي المتوسط، سجلت البلاد أكثر من 77000 حالة يوميا في الأيام السبعة الماضية، وهو ما يعادل مثلي المستوى الذي رصد قبل شهرين. وبلغت أعداد مرضى كوفيد-19 الذين يدخلون المستشفيات أرقاما قياسية في 21 ولاية من أصل 50 ولاية. وتتجه الوفيات أيضا إلى الارتفاع ووصلت إلى ما يقرب من 230 ألفا.
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