شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 31 ألف إصابة بكورونا في زيادة قياسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 31084 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى رقم يومي منذ بدء الجائحة في البلاد، وارتفاعا من الرقم القياسي السابق المسجل أمس الخميس والبالغ 26831 حالة. وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 199 وفاة جديدة اليوم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مقارنة بتسجيل 217 أمس.

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