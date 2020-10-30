شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا "زلزال أزمير" إلى 12 قتيلا و419 مصابا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد القتلى في تركيا بسبب الزلزال الذي وقع اليوم الجمعة إلى 12. وأضافت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد المصابين ارتفع إلى 419، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في 17 مبنى منهارا أو متضررا مستمرة. وشعر السكان في اليونان وتركيا بالزلزال. وقال مسؤولون يونانيون إن شخصين توفيا في جزيرة ساموس.

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