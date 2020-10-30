شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية والان نبدء بالتفاصيل

عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن حزنها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غربي تركيا. ودعت الأمانة العامة المولى -عز وجل- أن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بعاجل الشفاء.

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