شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يعطل العمل في قناة بنما والان نبدء بالتفاصيل

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في تعطيل العمل بقناة بنما، حيث اضطرت السفن المحملة بالبضائع إلى جميع أنحاء العالم للانتظار عدة أيام للمرور عبر القناة بنما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة. وقالت بلومبرج إن الفيروس المميت الذي أصاب العاملين بالقناة تسبب في عملية الازدحام في المرفأ الرئيسي.

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