شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتجه إلى أسوأ سيناريو في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وشهد شهرا سبتمبر و أكتوبر صورة متدهورة حيث تطابقت أعداد الحالات ومعدل نقل المرضى للمستشفيات أكثر التوقعات تشاؤما التي قدمتها المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ ثم تجاوزتها ، وهي اللجنة التي وجهت قرارات رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ بدء تفشي المرض في أواخر يناير.
وخلصت المجموعة الفرعية للجنة التي تتعامل مع مكافحة الجائحة في إحدى الأوراق: "في إنجلترا، نتجاوز عدد الإصابات وحالات النقل للمستشفيات (المتوقعة) في أسوأ سيناريو معقول" لفصل الشتاء.
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