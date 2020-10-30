وزير الخارجية البريطاني يستبعد‭ ‬فرض إجراءات عزل عام جديدة



قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الجمعة إن فرض عزل عام في سائر أنحاء إنجلترا ليس حتمياً لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، مضيفاً أن تبني منهجاً للتعامل مع الأمر حسب الوضع في كل منطقة قد ينجح إذا التزام الجميع بالقواعد المحددة لمناطقهم.

وسجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يومياً في المتوسط على مدى الأسبوع الماضي و200 وفاة يومياً في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وعبر راب عن اعتقاده أن الوضع خطير لكنه في الوقت نفسه أبدى ثقته في أسلوب الحكومة لمواجهة الأزمة.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان من المحتم الآن فرض عزل عام في أنحاء البلاد قال راب "لا، لا أعتقد أن هذا صحيح لكن ما نسترشد به هو معدل (انتشار) الفيروس".

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "لمسنا بعض الأدلة على أنه منذ أن بدأنا تطبيق هذا المنهج المتدرج تباطأ معدل الزيادة".

وتتبنى الحكومة نظاماً متدرجاً للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في المناطق المحلية على الرغم من أن حزب العمال المعارض طالب بفرض عزل عام مؤقت للحد من تفشي العدوى.

وقال راب إن هذا الأسلوب "هو الوسيلة التي نتجنب بها المزيد من الإجراءات المشددة التي لا نريد اتخاذها نظراً لتأثيرها على الاقتصاد".

