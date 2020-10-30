وزير النفط: الكويت تدعم أي قرار مشترك لأوبك+ بشأن سياسة الإنتاج

قالت الكويت اليوم الخميس إنها ستدعم أي قرار تتخذه منظمة أوبك وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة إمدادات النفط، وذلك بعد أن أبلغت مصادر في أوبك وصناعة النفط رويترز أن بعض المنتجين يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءا من يناير كانون الثاني بدلا من تمديد التخفيضات الإنتاجية.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت تؤيد بشكل كامل المساعي المشتركة لمجموعة أوبك+ لإعادة التوازن إلى سوق النفط وستدعم أيضا كل القرارات المشتركة الضرورية التي سيجري الاتفاق عليها في إطار

أوبك+.

وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة في أوبك وصناعة النفط لرويترز إن الكويت ودولة الإمارات العربية والعراق يحبذون إيجاد سبل لزيادة الإمدادات من خلال مراجعة المستويات المستهدفة لإنتاجهم.

وتجتمع أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني لتقرير سياسة الإنتاج.

والنقاش حول المستويات المستهدفة للإنتاج وكيفية حسابها ستعًقد مناقشات السياسة بشأن موازنة المعروض مع طلب ضعيف.

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