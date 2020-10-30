 فرنسا تحت صدمة اعتداء نيس... وتوقيف رجل على صلة بالمهاجم



يستعد مجلس الدفاع في فرنسا لعقد اجتماع الجمعة غداة الهجوم الجهادي الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس وأثار موجة استياء واسعة في البلاد وخارجها.

وقتل شاب مسلح بسكين ثلاثة أشخاص صباح الخميس في غضون دقائق في كنيسة نوتردام دو لاسومبسيون في قلب مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا. والضحيتان هما امرأتان، إحداهما في الستين من العمر والأخرى أربعينية وتحمل الجنسية البرازيلية وقندلفت الكنيسة المقدسة الذي يبلغ من العمر 55 عاما.

وقال جان فرانسوا ريكار المدعي العام لمكافحة الإرهاب المسؤول عن التحقيق للصحافيين، إن منفذ الهجوم الذي أصيب بجروح خطيرة على يد الشرطة ونقل إلى المستشفى، تونسي يبلغ من العمر 21 عاما وصل إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر بعدما نزل في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20أيلول/سبتمبر.

وأعلن مصدر قضائي أن رجلاً يبلغ من العمر 47 عاما، يشتبه في أنه كان على صلة به، أوقف قيد التحقيق لدى الشرطة مساء الخميس.

لكن مصدراً قريباً من الملف دعا إلى توخي الحذر بشأن طبيعة المبادلات بينهما.

وأعلنت تونس أيضا التي نددت بالهجوم بشدة فتح تحقيق.

وبعدما تمكن فريق من شرطة بلدية نيس من شل حركته، تقدم المهاجم نحو قوات الأمن "بطريقة تهديدية مردداً الله أكبر مما اضطرها لإطلاق النار"، بحسب المدعي العام.

وأوضح ريكار أن المحققين وجدوا بالقرب منه مصحفين وهاتفين وسلاح الجريمة وهو "سكين طولها 30 سنتيمترا يبلغ طول شفرته 17 سنتيمترا".

وندد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال تفقده المكان الخميس "الهجوم الإرهابي الإسلامي" وأعلن تعزيز خطة "فيجيبيرات" الأمنية ليرتفع عدد الجنود الذين يقومون بدوريات في الشوارع من ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف.

وأعلن رئيس الدولة ورئيس الوزراء جان كاستيكس أن مجلس الدفاع سينعقد صباح الجمعة.

وقال إيمانويل ماكرون "إذا تعرضنا للهجوم فهذا بسبب القيم التي نملكها وميلنا إلى الحرية".

وأضاف ماكرون "في فرنسا هناك مجتمع واحد فقط هو المجتمع الوطني. أريد أن أقول لجميع مواطنينا بغض النظر عن دينهم، سواء كانوا يؤمنون أو لا يؤمنون، إنه يجب علينا في هذه اللحظات أن نتحد ولا نستسلم لروح الانقسام".

