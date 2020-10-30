روسيا ومصر تستعدان لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف إن تنسيقاً كاملاً يجري مع مصر لاستئناف الرحلات الجوية، وهي مسألة وقت.

وأضاف سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت اليوم الجمعة إن استئناف الرحلات الجوية مع مصر مسألة تتعلق بالمستقبل القريب، لكن من الصعب تحديد موعد محدد.

وأضاف "منذ نيسان/أبريل 2018، تم تنفيذ رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة... وفي الوقت نفسه نعمل على استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية شرم الشيخ والغردقة. والأولوية الرئيسية بالنسبة لنا في حل هذه القضية هي ضمان سلامة المواطنين الروس".

وأشار سيرومولوتوف إلى أن سبب تعليق الرحلات الجوية مع مصر هو مأساة طائرة روسية في سماء سيناء في تشرين أول/أكتوبر .2015

جدير بالذكر أنه تم تعليق الحركة الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في تشرين ثان/نوفمبر 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل كل ركابها وعددهم 217 وافراد الطاقم السبعة.

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وتابع نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الرغم من أن التحقيقات بشأن الحادث في كل من روسيا ومصر لم تكتمل بعد، فقد أثبتت السلطات الروسية المختصة وقوع هجوم إرهابي.

وأوضح أنه مع الأخذ في الاعتبار ذلك تم التعاون مع الشركاء المصريين من خلال الوكالات المتخصصة الروسية لتحسين مستوى الأمن في مطاري شرم الشيخ والغردقة، وتم تنفيذ قدر كبير من العمل المشترك.

ولفت سيرومولوتوف الانتباه إلى أن "وباء الإصابة بفيروس كورونا لم يسمح باستكمال التنسيق وبالتالي تأخر إطلاق عملية استئناف الحركة الجوية عملياً".

وختم بالقول "في الوقت نفسه ننطلق من حقيقة أن استكمال الجانب المصري للتحقيق في أسباب الكارثة التي حدثت 2015، بما في ذلك تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة للعدالة، سيسهم بالتأكيد في جهود منع وقوع مآسي مماثلة في المستقبل".