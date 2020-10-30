تنويه بشأن فعالية لـ'الرمي الليلي' في ايمن الموصل

نوهت قيادة شرطة محافظة نينوى، الجمعة، بشأن فعالية لـ"الرمي الليلي" في ايمن الموصل. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة نينوى سيقوم هذه الليلة بإجراء فعاليات وممارسات تدريبية وسيقوم بفعالية الرمي الليلي حسب المنهاج التدريبي ضمن قاطع المسؤولية في الجانب الايمن لمدينة الموصل ".

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