اصابة منتسب بالحشد بانفجار عبوة ناسفة في المقدادية

اصيب مقاتل في الحشد الشعبي، الجمعة، اثر انفجار عبوة لاصقة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته الخليج 365، ان "منتسبا في استخبارات اللواء 24 بالحشد الشعبي اصيب اثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل عجلته في منطقة الهارونية التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى".



وقلت البيان الى ان "حالة المصاب مستقرة حاليا".

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