قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن الشرطة سيطرت الجمعة، على رجل بعد أن هدد أفرادها بسكينين في ضاحية بجنوب غرب باريس.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".
وقبيل ذلك، ذكر مصدر قضائي في فرنسا أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.
وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "نيس-ماتان" اليومية.
وقبيل ذلك، ذكر مصدر قضائي في فرنسا أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.
وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "نيس-ماتان" اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد أفرادها بسكينين في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.