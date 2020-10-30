الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد أفرادها بسكينين في باريس

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".

وقبيل ذلك، ذكر مصدر قضائي في فرنسا أن رجلا في السابعة والأربعين من العمر يشتبه بأنه على صلة بمنفذ اعتداء نيس الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة، أوقف قيد التحقيق.



وقال المصدر القضائي إنه يشتبه بأن الرجل المحتجز كان على اتصال به في اليوم السابق للأحداث، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "نيس-ماتان" اليومية.