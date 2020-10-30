أمام مرأى القوات الأمنية.. مقتل مواطن بسبب مزايدة غرب الانبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الجمعة، بمقتل مواطن أمام مرأى القوات الأمنية بسبب مزايدة في مدينة القائم غرب الانبار.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مواطناً قُتل وأصيب أبنه بجروح متفاوتة بسبب تقديمهم على مزايدة تخص بعض المحال التجارية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار". وأضاف أن "عملية قتل المواطن كانت بحضور القوات الامنية التي لم تحرك ساكناً تجاه الافراد المعتدين على المواطن".



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