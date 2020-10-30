القبض على منفذي جريمة تفجير العجلة المفخخة قرب جسر البوفراج في الانبار

وقال بيان للوكالة تلقته الخليج 365، انه "بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ انفجرت عجلة مفخخة قرب جسر البو فراج بمحافظة الانبار وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم تحديد هويات وأماكن تواجد منفذي تلك الجريمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة السليمانية تمت الإطاحة بهم".واوضح البيان ان "الارهابيين هم كل من كل من الارهابي المكنى ابو هاجر الاميرالعسكري فيما يسمى ولاية الانبار وهو من قام بجلب العجلة من صحراء الانبار الى مكان التفجير وقام بتفجيرها الارهابي ابو آية احدعناصر المفارز الامنية لما يسمى ولاية الأنبار والذي قام باستطلاع مكان تفجيرالعجلة والمسؤول عن نقلهم بعد تنفيذ العمليات والارهابي المكنى ابو عبدالله وهو المسؤول عن تنقل الارهابيين بين محافظتي الأنبار والسليمانية و الارهابي ابوعزيز وهو المسؤول عن تزويد الارهابيين بتحركات القوات الأمنية و الارهابي ابوجعفر وهو منسق تحركاتهم داخل القضاء وإيصال المعلومات لهم و الارهابي ابوناصر وهو مسؤول الدعم اللوجستي ويقوم بإدارة الأمور في محافظة السليمانية".واضاف البيان انه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وهم من نفذو عملية تفجير العجلة بالتاريخ والمكان اعلاه وكذلك اشتركو بعدة عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية و المواطنين اثناء سيطرة داعش الارهابي قبل عمليات التحرير. وبعد التحرير ايضا حيث تم القبض على ثلاثة منهم في السليمانية والثلاثة الاخرين في محافظة الانبار".

ولفت البيان الى ان "الارهابيين تم ايداعهم التوقيف لإستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".