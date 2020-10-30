رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يطمئنون على صحة تبون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للاطمئنان عليه، إثر نبأ إصابته بكورونا

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن تمنياته للرئيس تبون بالشفاء العاجل.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارت رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين مماثلتين إلى الرئيس تبون.

وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت عن معلومات الحالة الصحية للرئيس تبون، الذي يخضع للعلاج في ألمانيا، وأكدت أن "وضعه لا يدعو للقلق".

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وأورد بيان عن رئاسة الجمهورية الجزائرية تابعت ”الخليج 365” تفاصيله أنه "بعد خضوع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق تفاؤله بنتائج الفحوصات الطبية".

وأوضح البيان أن الرئيس تبون تلقى العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

ورجحت وسائل إعلام ألمانية إصابة الرئيس الجزائري بفيروس كورونا نتيجة عدوى من مقربين منه في الرئاسة.

ونقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا، الأربعاء، بعد يوم واحد فقط بعد دخوله مستشفى "عين النعجة" العسكري بالعاصمة.

