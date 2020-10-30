القوات التركية تقصف قرى بريف عين عيسى السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت القوات التركية مساء الجمعة، قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي شمالي الرقة بسوريا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدفت قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى شمالي الرقة.



وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت القوات التركية طريق حلب الحسكة الدولي بريف عين عيسى، حيث سقطت القذائف قرب رتل عسكري روسي كان يتجول في المنطقة.

ويأتي ذلك بعدما أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية شير مغار بجبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي، الخميس، وهي النقطة الثانية التي تفر منها تركيا في المنطقة بعد نقطة مورك التي أخلتها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تنفيذا لاتفاق مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام السوري.

ونقل الجيش التركي الجنود والأسلحة والآليات الموجودة في نقطة شير مغار، التي تحمل الرقم 11 ضمن نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا التي أنشئت في 14 يونيو/حزيران.