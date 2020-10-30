“سي ان ان”: زيادة كبيرة في إصابات كورونا في المقاطعات التي استضافت تجمعات ترامب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

خلص تحقيق أجرته شبكة (سي ان ان) في 17 تجمعا لحملة الرئيس دونالد ترامب، إلى أن 14 من المقاطعات المضيفة لتلك التجمعات شهدت ارتفاعا في الإصابات الجديدة بكورونا، بعد شهر واحد من التجمع.

وقيمت الشبكة 17 تجمعا انتخابيا لأنصار ترامب، حصل بين 17 اب و26 ايلول، في مينيسوتا، ويسكونسن، أريزونا، بنسلفانيا، نيو هامبشاير، نورث كارولينا، ميشيغان، نيفادا، ويسكونسن، مينيسوتا، نورث كارولينا، أوهايو، وفلوريدا، عبر تحديد معدل الإصابات اليومية الجديدة لكل 100.000 ساكن في أربعة أسابيع قبل التجمع، في تاريخ التجمع، وبعد أربعة أسابيع من التجمع، على مستوى المقاطعة وعلى مستوى الولاية.

وتبين أنه من بين 14 مقاطعة مضيفة زادت معدلات الإصابة بها، شهدت ثماني مقاطعات انخفاضا في معدلات الإصابة في الشهر الذي سبق التجمع. كما وجد تحليل (سي ان ان) أنه في 10 مقاطعات، كانت معدلات الإصابة الجديدة تنمو بشكل أسرع من المعدل العام للولاية.

وشمل استطلاع الشبكة الأمريكية، تجمع حملة ترامب في 12 ايلول في ميندن – نيفادا، حيث أنه في الشهر الذي سبق التجمع، بدأت الإصابات في الانخفاض. ولكن بعد أربعة أسابيع من التجمع، ارتفع معدل الحالات الجديدة في المقاطعة بنسبة 225%، متجاوزا بـ 74% بقية الولاية في نفس الفترة الزمنية.

كما نظرت (سي ان ان) في تجمع عقد في 18 سبتمبر في بيميدجي- مينيسوتا، ووجدت أنه في حين أن معدلات الإصابة قد زادت بالفعل في الشهر السابق للتجمع، فإن معدل الإصابة في المقاطعة بعد شهر واحد من التجمع قفز بأكثر من 385% ، وكان أكبر من معدل الإصابات بالولاية.