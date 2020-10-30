أمن الرباط يفكك عصابة لسرقة السيارات..يستعملون مفاتيح مزورة ويغيرون معالم السيارات بعد سرقتها

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الخميس، أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 35 و47 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى قيام اثنين من بين المشتبه فيهم بسرقة سيارات من نوع محدد باستعمال مفاتيح مزورة، ثم تغيير معالمها الخارجية وتزوير الرقم التسلسلي لإطارها الحديدي، قبل تصريفها من قبل باقي المشتبه فيهم باستعمال وثائق إدارية مزورة بمختلف أسواق بيع السيارات المستعملة بمدينة سلا.

واضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بسيارة مكتراة ومنازل يستغلها المشتبه فيهم، مكنت من حجز سيارة تشكل موضوع إشعار بالسرقة، فضلا عن حجز مجموعة كبيرة من المفاتيح والإكسسوارات والمعدات الميكانيكية، بالإضافة إلى وثائق تسجيل وفحص تقني خاصة بسيارات من نفس النوع المستهدف من قبل أفراد العصابة الإجرامية.

وخلص البلاغ الى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.