عمالة طنجة تسجل 43 إصابة جديدة بـ”كورونا” بينهم مسنة بالغة من العمر 91 سنة

سجلت عمالة طنجة – أصيلة، اليوم الجمعة، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم عمال بوحدات صناعية، ومستخدمين في فنادق.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24”، فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم، بين 12 و91 سنة، يتوزعون على مناطق، بينها طنجة المدينة، وأشقار، وأصيلة.

وكانت السلطات المحلية في مدينة ذنجة قد أعلنت إجراءات، وتدابير احترازية لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من أول أمس الأربعاء، على خلفية ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″.

وشملت التدابير المذكورة إغلاق المقاهي، والمتاجر في الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة إلى منع نقل مباريات كرة القدم، وأعلنت السلطات، أيضا، إغلاق المطاعم في الساعة الحادية عشر ليلا.