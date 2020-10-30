سجلت عمالة طنجة – أصيلة، اليوم الجمعة، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم عمال بوحدات صناعية، ومستخدمين في فنادق.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24”، فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم، بين 12 و91 سنة، يتوزعون على مناطق، بينها طنجة المدينة، وأشقار، وأصيلة.
وكانت السلطات المحلية في مدينة ذنجة قد أعلنت إجراءات، وتدابير احترازية لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من أول أمس الأربعاء، على خلفية ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″.
وشملت التدابير المذكورة إغلاق المقاهي، والمتاجر في الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة إلى منع نقل مباريات كرة القدم، وأعلنت السلطات، أيضا، إغلاق المطاعم في الساعة الحادية عشر ليلا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمالة طنجة تسجل 43 إصابة جديدة بـ”كورونا” بينهم مسنة بالغة من العمر 91 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.