إدارة الوداد البيضاوي تستجيب لطلب جماهيرها بخصوص تنظيم عملية الانخراطات

نشر فريق الوداد البيضاوي، بعد زوال اليوم الجمعة، بلاغا على صفحته الرسمية في فايسبوك، قال فيه إن إدارته كلفت رئيس لجنة القوانين والأنظمة داخل النادي، بترؤس لجنة خاصة للإشراف على صياغة مشروع ينظم عملية الإنخراط في صفوف النادي، ويضع هيكلة جديدة لتدبير شؤون الوداد الرياضي.

وجاءت الخطوة، التي أقدم عليها الفريق الأحمر بعد إلحاح من طرف الجماهير الودادية، من أجل ضخ دماء جديدة، وإعادة هيكلة الفريق، الذي يعرف عشواىْية في التسيير، حسب الانتقادات الموجهة إلى الإدارة من طرف الجماهير.

وضمانا لإشراك جميع مكونات النادي في صياغة ذلك المشروع، وتنزيله على أرض الواقع، قررت إدارة نادي الوداد الرياضي أن تضم اللجنة المذكورة في عضويتها كلا من رئيس لجنة القوانين، والأنظمة، وعضو من المنخرطين في النادي، ومختص في القوانين والأنظمة من مكونات النادي، وكذا ممثل من قدماء اللاعبين، وآخر من الجمعيات الودادية.

وفي البلاغ نفسه أكدت إدارة الفريق حرصها على أن يكون مشروع الانخراط، والهيكلة جاهزا، خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين، وسيتم الإعلان عنه فور إنهائه، والمصادقة عليه.