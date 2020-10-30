شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة.. 3921 في الأردن و2878 بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1346حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 772حالة.
وسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 470633 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10862 , فيما سُجلت 2855 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 397241 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62530, منهم 442 يرقدون في العناية المركزة.
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