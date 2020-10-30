شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن منفذ "هجوم نيس" والان نبدء بالتفاصيل

توصلت أجهزة الامن الى معلومات عن الشاب التونسى منفذ الهجوم الإرهابى فى نيس من أهمها : 1- يدعى إبراهيم بن محمد صالح العويساوى "تونسي الجنسية" 2- ينتمى لأسرة فقيرة من قرية سيدى عمر بمدينة بوحجلة فى القيروان 3- كان يقيم مؤخرا فى مدينة صفاقس عمره 21 عاما 4- وصل إلى سواحل إيطاليا على متن قارب هجرة غير شرعية فى 20 سبتمبر 2020 5- الشرطة الإيطالية أوقفته ونقلته إلى جزيرة لامبيدوزا مع مهاجرين غير شرعيين 6- التقطت له صورة فى مركز للشرطة بمدينة بارى الإيطالية وهو يحمل الرقم 104 7- حصل على وثيقة من الصليب الأحمر الإيطالى 8- هرب من إيطاليا قبل الهجوم بساعات على متن قطار إلى "نيس" دون أوراق هوية 9- لم يكن مصنفًا كمتطرف لدى الأجهزة الأمنية التونسية قبل مغادرة بلاده 10- فور وصوله إلى نيس بدل ملابسه فى محطة القطار ثم اتجه إلى كاتدرائية نوتردام

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