زلزال ثان بقوة 5.1 درجات في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن التركية

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ”آفاد“، الجمعة، حدوث زلزال ثان بقوة 5.1 درجات في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية آيدن، غربي البلاد. وقالت ”آفاد“ عبر موقعها الإلكتروني، إن زلزالا ثانيا بقوة 5.1 درجات وقع قرب قضاء ”قوش أداسي“ في آيدن. وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 18:14 (15:14 تغ)، على عمق 7.73 كيلومترات، ومسافة 20.3 كيلومترا عن ”قوش أداسي“.



وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق ”آفاد“. وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق ”آفاد“. وشعر بالزلزال سكان ولايات بورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غربي البلاد.

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