



عدد الاصابات 470 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هو:عدد الاصابات 470 موزعة كالآتي: أبو دشير -----------4

أبو غريب ----------34

الإسكان------------1

الاعلام------------25

البياع-------------6

التاجي------------9

التاجيات-----------1

الحرية------------27

الخطيب-----------1

الدورة------------58

الدولعي-----------3

الرحمانية ----------2

السيدية -----------16

الشالجية-----------1

الشعلة------------34

الطارمية-----------10

العامرية------------6

العطيفية -----------5

العلاوي------------1

الغزالية------------12

القادسية-----------14

الكاظمية -----------26

المحمودية---------33

المنصور -----------31

المواصلات---------1

الوشاش------------2

اليرموك------------5

جكوك-------------1

حي الجامعة--------4

حي الجهاد---------21

حي الخضراء--------7

حي العامل---------35

حي العدل ----------16

شارع حيفا----------1

كرادة مريم----------1

سكنة جانب الرصافة -----13

محافظة البصرة---------1

محافظة ذي قار ---------1

محافظة بابل -----------1 العطيفية -----------5العلاوي------------1الغزالية------------12القادسية-----------14الكاظمية -----------26المحمودية---------33المنصور -----------31المواصلات---------1الوشاش------------2اليرموك------------5جكوك-------------1حي الجامعة--------4حي الجهاد---------21حي الخضراء--------7حي العامل---------35حي العدل ----------16شارع حيفا----------1كرادة مريم----------1سكنة جانب الرصافة -----13محافظة البصرة---------1محافظة ذي قار ---------1محافظة بابل -----------1 الشفاء:

603

الوفيات:

2

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