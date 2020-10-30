عدد الاصابات 470 موزعة كالآتي:
أبو دشير -----------4
أبو غريب ----------34
الإسكان------------1
الاعلام------------25
البياع-------------6
التاجي------------9
التاجيات-----------1
الحرية------------27
الخطيب-----------1
الدورة------------58
الدولعي-----------3
الرحمانية ----------2
السيدية -----------16
الشالجية-----------1
الشعلة------------34
الطارمية-----------10
العامرية------------6
العلاوي------------1
الغزالية------------12
القادسية-----------14
الكاظمية -----------26
المحمودية---------33
المنصور -----------31
المواصلات---------1
الوشاش------------2
اليرموك------------5
جكوك-------------1
حي الجامعة--------4
حي الجهاد---------21
حي الخضراء--------7
حي العامل---------35
حي العدل ----------16
شارع حيفا----------1
كرادة مريم----------1
سكنة جانب الرصافة -----13
محافظة البصرة---------1
محافظة ذي قار ---------1
محافظة بابل -----------1
الشفاء:
603
الوفيات:
2
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.