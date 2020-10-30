وفاة رئيس جماعة بشفشاون متأثرا بإصابته بكورونا

توفي صباح اليوم الجمعة، محمد قشور الغنامي، رئيس مجموعة الجماعات الترابية باب القرن بإقليم شفشاون، وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد قشور الغنامي، كما نعاه عدد من زملائه، ومعارفه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قشور كان قيد حياته أصيب بفيروس كورونا المستجد، أثناء عمله، حيث رقد في العناية المركزة بالمستشفى الاقليمي في مدينة تطوان، سانية الرمل، لعدة أيام قبل، قبل أن توافيه المنية.
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