مشاهد دمار خلفها زلزال قوي ضرب غرب تركيا…خسائر كبيرة وتدمير تام للمباني -صور

شهدت الأراضي التركية، اليوم الجمعة، زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك” عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأضاف المصدر ذاته أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن “هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال”.

وبحسب وكالة “الأناضول”، فقد بدأت أعمال بحث وإنقاذ في مبنى منهار جراء الزلزال في قضاء بايراكلي التابع لإزمير.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نقف بجميع إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع مختلف المؤسسات والوزارات المعنية”.