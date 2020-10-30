شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غرب تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:21 مساءً, 30 أكتوبر 2020 م المناطق - واس أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

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