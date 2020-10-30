تحديد موعد انطلاق بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين بالمواي تاي

وستقام البطولة برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار في محافظة السليمانية على حلبة نادي آشتي الرياضي للفترة من 4 الى 7 تشرين الثاني المقبل.

وكان الاتحاد قد اختتم بطولتي اندية بغداد والجنوب، حيث حصل نادي النجدة الرياضي على لقب بطولة أندية بغداد على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية ب‍بغداد.



اما بطولة المنطقة الجنوبية، فتمكن نادي ميسان من خطف لقب البطولة، فيما حصل نادي نفط الجنوب على المركز الثاني ونادي المجر الكبير على المركز الثالث.