القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مصدر لرويترز: الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد رجالها بسكين في باريس مصدر لرويترز: الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد رجالها بسكين في باريس

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد رجالها بسكين في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.