واشنطن تتعهد بملاحقة من يساعد إيران لتجاوز العقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تدخر جهدا لملاحقة أي كيان يساعد النظام الإيراني على التهرب من عقوباتنا.

جاء ذلك خلال "تويته" نشرها بومبيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، تحدث فيها عن فرض عقوبات على أي كيانات تساعد النظام في طهران على التهرب من العقوبات الأمريكية.



وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية معا عقوبات على 11 كيانا وفردا مختلفين لضلوعهم في شراء وبيع مواد بتروكيماوية إيرانية.

وفي وقت سابق، صادرت الولايات المتحدة، صاروخين إيرانيين مشحونين لليمن، وباعت 1.1 مليون برميل من نفط إيراني كان متجها إلى فنزويلا.

وتمثل الإجراءات أحدث تحرك من إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني

تحركات ضد إيران حلت بعد اتهام مسؤولين بالمخابرات الأمريكية لمتسللين إلكترونيين إيرانيين في وقت سابق من الشهر بالسعي لتهديد بعض الناخبين عبر إرسال رسائل احتيال بالبريد الإلكتروني تبدو وكأنها من جماعة (براود بويز) المؤيدة لترامب.

وتشمل قضايا مصادرة مدنية رفعتها وزارة العدل الأمريكية مزاعم عن مخططات للحرس الثوري الإيراني لشحن أسلحة إلى اليمن ووقود إلى فنزويلا سرا.