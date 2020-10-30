تجمعات انتخابية.. ترامب يتحدى كورونا وبايدن يتعهد بالثبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن لإقامة تجمّعات انتخابية يسيطر عليها فيروس كورونا، و"شفاء روح أمريكا".

ورغم تسجيل الولايات المتحدة عددا قياسيا يوميا جديدا لإصابات كوفيد-19، الخميس، تمسك ترامب باستراتيجيته المتمثلة في التقليل من خطورة الوباء، ودعوة الأعمال التجارية إلى إعادة فتح أبوابها.



وحذر من غزو "الاشتراكيين" ساعيا في الوقت نفسه إلى تصوير منافسه الديموقراطي على أنه عازم على إغلاق البلاد.

من جهة أخرى، يسعى بايدن إلى إقناع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بأن عهده سيتسم بالثبات، وسيشفي "روح" أمريكا، واصفا ترامب بأنه غير مسؤول.

وأقام بايدن تجمعات راعت التباعد الاجتماعي في حين أن تجمعات ترامب غالبا ما شهدت تجاهل الحاضرين هذه الإرشادات وتجنب وضع الكمامات.

ومن المقرر أن يزور المرشحان ثلاث ولايات في وسط غرب البلاد الجمعة، حيث سيقيم كلاهما تجمّعات في ويسكنسن ومينيسوتا، وسيتوجه ترامب أيضا إلى ميشيغان كما يخطط بايدن للذهاب إلى ولاية أيوا.

وساهمت انتصارات ترامب في ميشيغان وويسكنسن وأيوا في تحقيقه الفوز بانتخابات 2016.

لكن متوسط الاستطلاعات في موقع "ريل كلير بوليتيكس" يظهر تقدم بايدن في هذه الولايات الأربع.

مع ذلك، حذر الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء مرارا من أنه لا يمكن الوثوق تماما باستطلاعات الرأي، مذكّرين بهزيمة هيلاري كلينتون العام 2016 رغم الاستطلاعات التي أظهرت أنها كانت المرشحة الأوفر حظا.

ويركز ترامب وبايدن جهودهما على الولايات الرئيسية التي ستقرر النتيجة في الأيام التي تسبق انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأجريا الخميس تجمعات في ولاية فلوريدا الحاسمة.

ووضع ترامب جدولا مزدحما للتجمعات الانتخابية التي يخطط لإجرائها في حين تتسارع كذلك حملة بايدن التي لطالما كانت تحافظ على هدوئها.

وبعد فلوريدا، توجه ترامب إلى فورت براغ في كارولاينا الشمالية للقاء القوات المسلحة. وقالت الحملة إن تجمعا كان مقررا في الولاية تم تأجيله حتى الاثنين بسبب الطقس.

كما أجبر بايدن على قطع خطابه خلال تجمّع انتخابي في تامبا جراء هطول أمطار غزيرة.

وهزم ترامب كلينتون في فلوريدا العام 2016 لكن استطلاعا لشبكة إن بي سي نيوز/ماريست صدر الخميس أظهر تقدم بايدن 51-47 نقطة في هذه الولاية، وأدلى 81 مليون أمريكي حتى الآن بأصواتهم في الاقتراع المبكر.