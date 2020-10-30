لودريان محذرا الفرنسيين بالخارج: الخطر في كل مكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية جان إيف لودريان، رعايا بلاده الذين يعيشون بالخارج إلى توخي الحذر غداة اعتداء نيس، مشيرا إلى وجود تهديد للمصالح الفرنسية "في كل مكان".

وقال لودريان بعد اجتماع لمجلس الدفاع إنه "تم بعث رسالة بشأن أعلى مستوى الخطر من احتمال التعرّض لهجمات، إلى كل رعايانا في الخارج أينما كانوا، لأن التهديد في كل مكان".



من جانبه، ذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنه سيتم إرسال 120 شرطيا إضافيا إلى مدينة نيس حيث وقع هجوم أمس الخميس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف شخص لاشتباه في صلته بمنفذ هجوم كنيسة في مدينة نيس.

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وذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية نقلا عن مصدر بالشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 47 عاما احتجز للاشتباه في صلته بمنفذ الهجوم الذي وقع الخميس في مدينة نيس الفرنسية.

وحمل شابا تونسيا سكينا وقتل ثلاثة أشخاص، منهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة في نيس الخميس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وينقل للمستشفى.

والخميس، قالت مصادر فرنسية مطلعة، إن منفذ اعتداء نيس هو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، وجاء من إيطاليا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.