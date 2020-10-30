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بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في ولاية إزمير التركية بسبب الزلزال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020

بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في ولاية إزمير التركية بسبب الزلزال

الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس بلدية إزمير أكد بأن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال. وكان هز زلزال قوي اليونان وشعر به سكان العاصمة أثينا. وليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.

  وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوة الزلزال الذي وقع شمالي ساموس نحو الساعة 1150 بتوقيت جرينتش بلغت 6.6 درجة.

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