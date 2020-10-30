زلزال تركيا.. هزة عنيفة تؤدي إلى أضرار مادية في إزمير.. وأردوغان يرد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020

ضرب زلزال عنيف، قوته 7 درجات بمقياس ريختر، الجمعة، مُخلفا أضرارًا مادية بالغة في العديد من المباني مدينة ازمير التركية، إضافة إلى جزيرة ساموس اليونانية.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.0 درجات ضرب بحر إيجه، الفاصل ما بين تركيا واليونان.

وقال عمدة مدينة إزمير التركية، تونك سوير، عبر شبكة CNNTurk، إن 20 مبنى على الأقل تضرر جراء الزلزال.

وأوضح سوير: "هناك حوالي 20 مبنى متضررًا، وكانت بيركلي وبورنوفا أكثر المناطق تضررًا في المدينة".

وأضاف أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

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وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر تويتر، إن ستة مبانٍ على الأقل هُدمت في مدن إزمير وبورنوفا وبيركلي في أعقاب الزلزال.

وقال صويلو إنه لم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح.

قال "فرقنا تواصل التحقق والتدخلات ميدانيا".

وكان مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترًا قبالة ساحل إزمير، على عمق 16 كيلومترا في بحر إيجه، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وغرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تعافي قريبًا إزمير".

وقال أردوغان: "بكل إمكانيات دولتنا نقف إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال. لقد اتخذنا إجراءات لبدء العمل اللازم في المنطقة مع جميع مؤسساتنا والوزراء المعنيين".

يأتي هذا في وقت جرى تداول العديد من اللقطات المصورة للحظة انهيار المباني وتصاعد سحب الرماد نتيجة لما حدث. كما أظهرت لقطات لحظة تدفق مياه البحر إلى داخل شوارع مدينة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية.