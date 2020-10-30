شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان بهدر حقوق الإنسان ..30 اكتوبر ذكرى اعتقال السلطات التركية جولتان كشاناك وفرات أنلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اليوم 30 اكتوبر تحل ذكرى اعتقال السلطات التركية غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي، رئيسا بلدية ديار بكر الكردية في جنوب شرقي تركيا في نهاية أكتوبر من عام 2016 والتى تعبر عن انتهاك أردوغان ونظامه لحقوق الإنسان
التهمة التى وجهها أردوغان ونظامه غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي ، هى "الانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة" وتقديم "دعم لوجستي لمجموعة ارهابية مسلحة" وهي التهمة الغالبة على كافة قضايا اعتقالات الأكراد في جنوب شرقي تركيا.
وقد اُتهم رئيسا البلدية غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة" وبتقديم "دعم لوجستي لمجموعة إرهابية مسلحة" بحسب ما أوضحت محكمة دياربكر
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