شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات على ذبح الصحفى السورى إبراهيم عبد القادر على يد جماعة عنصرية تركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ 3 سنوات قُتِلَ الصحفي السوري إبراهيم عبد القادر بصحبة الصحفى فارس حمادى ذبحًا على يد مجهولين فى منطقة "خليلية" بمدينة شانلي أورفا (وسط تركيا) فى نهاية شهر أكتوبر من عام 2017، وقد لجأ إبراهيم عبد القادر وفارس حمادي إلى تركيا قبل عامين أن يتركا مدينة الرقة بسبب الحرب واستقرا في مدينة شانلي أروفا، وأصدرا صحيفة أسبوعية باللغة العربية باسم "عين الوطن" مناهضة لتنظيم "داعش".

وادعت السلطات التركية أن معاذ الحسين أحد السوريين هو أحد المتورطين في قتل الصحفيين، وأنه فرّ إلى سوريا عقب الحادث على الرغم من أن كافة التقديرات تشير إلى أن من قام بقتل عبد القادر هي جماعة عنصرية تركية.