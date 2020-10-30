شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة الشيخ ترتر.. زعم دفاع أردوغان عن النبى وسفير تركيا يضع الزهور على قبر صاحب الرسوم المسيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فضيحة جديدة تكشف عن كذب ونفاق إعلام الإخوان، خرج مؤخرا عبد الله الشريف، الشهير بترتر فى وصلة نفاق للرئيس التركى، مدعيا أن أردوغان تصدى لمدرس التاريخ الفرنسى الذى نشر الرسوم المسيئة للنبي، بزعم دفاعه عن المقدسات.
وفى الحقيقة أظهرت صورا أخرى أكاذيب أردوغان، حيث سجلت زيارة وفد تركى وسفير تركيا فى فرنسا إلى قبر مدرس التاريخ ناشر الرسوم المسيئة ووضع الزهور على قبره.
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