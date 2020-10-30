شكرا لقرائتكم خبر عن إجرام أردوغان .. تقرير يكشف انتهاكات النظام التركى ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان يواصل جرائمه بحق السيدات، والممارسات الانتهاكية ضدهن، وهو ما كشفه تقرير عن الجرائم والانتهاكات التى يمارسها نظام أردوغان ضد النساء فى تركيا، وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك المرأة من حقوقها، وتعرضها للعنف فى تركيا.

وكشف التقرير، أن هناك تظاهرات نسائية التى خرجت بالمئات ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها في اسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الاحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حتفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.

وأوضح التقرير، أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية اسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.