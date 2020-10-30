إدراج قرية المكس القبلي ضمن مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إدراج قرية المكس القبلي جنوب المدينة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إنه سيجري تنفيذ عدة مشروعات خدمية بالقرية خلال المبادرة، وهي مشروع صرف صحي ومد خطوط مياه شرب نقية لمنازل القرية.

أضاف كمال، أنه سيجري من خلال المبادرة إقامة وحدة بيطرية بقرية المكس القبلي، ووحدة صحية و مطحن غلال ورصف طريق بطول 5 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات تمهيدا للبدء خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار كمال إلى أن قرية المكس القبلي هي الوحدة المحلية الثانية التي جرى إدراجها بمبادرة " حياة كريمة" حيث جرى تنفيذ المبادرة في قرى المرحلتين الأولى والثانية في الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين.