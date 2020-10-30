وصول شحنة مساعدات طبية للعراق من مصر لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - ( د ب أ):

صرح مسؤول بوزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة عن وصول شحنة من المُواد الطبّية المُقدّمة من جمهوريّة مصر العربية للعراق لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أسامة مهدي غانم رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجيّة العراقية في تصريح صحفي إن هذه الشحنة التي وصلت اليوم إلى مطار بغداد تأتي في" إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتفعيل لمبدأ التعاون الثنائيّ في مُواجَهة جائحة كورونا" .

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وأضاف" أن جمهورية مصر العربية سبّاقة دائماً في تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعاً، بما يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وثمن المسؤول العراقي "دور مصر في دعم جُهود الفرق الطبية العراقية التي تُحارب للقضاء على الوباء وأن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقة بين البلدين".

ومن المنتظر أن يصل إلى بغداد صباح يوم غد السبت رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ليرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك التي ستنطلق أعمالها في بغداد بعد أن استكملت لجان الخبراء في كلا البلدين ملفات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها غدا في مجالات الطاقة والصحة والنقل والزراعة والصناعة والاتصالات والتبادل التجاري بين البلدين.