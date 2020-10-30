محكمة عسكرية لبنانية تعاقب 3 إرهابيين سوريين بالسجن 15 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ أصدرت محكمة عسكرية لبنانية اليوم أحكاما غيابية بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما بحق 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية، وذلك لإدانتهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية ومساعدة عناصرها لوجيستيا. وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، أن المدانين الثلاثة ارتكبوا جرائم الاشتراك في تنفيذ جرائم إرهابية، وارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية بما يسهل استصدار هويات حقيقية لإرهابيين تمكنهم من التنقل داخل الأراضي اللبنانية دون الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية، وتسهيل مهمة مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات عدائية داخل لبنان.

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