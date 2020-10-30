سوريا.. مظاهرات حاشدة في الرقة ودرعا تنديدا بتصريحات ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مناطق سورية، اليوم الجمعة، رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المدافعة عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام وللنبي محمد.

فقد خرجت أكبر المظاهرات في سوريا في محافظة الرقة التي تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية.

ورفع المشاركون في مدينة الرقة لافتات كتب عليها ( لبيك يا رسول الله – لا اله الا الله محمد رسول الله ).

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كما خرجت مظاهرات في مناطق ريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة قسد وسط غضب شعبي لتصريحات الرئيس الفرنسي.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ابناء مدينة درعا في وقفت احتجاجية في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا البلد الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة ضد التصريحات الفرنسية.

كان ماكرون قد أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي بعدما صرح عقب قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".