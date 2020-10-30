مفتي روسيا: عظمة الإسلام وقداسته لا يُمكن أن تهتز بالصور والشتائم والأفلام

قال رئيس مجلس الإفتاء والإدارة الروحية لمسلمي روسيا راوي عين الدين "إن قتل الناس لا يمكن أن يكون سبيلا للدفاع عن النبي محمد وسمعة الإسلام مهما كانت الإساءة".مؤكدا أن عظمة الإسلام وقداسته لا يمكن أن تهتز بالصور والشتائم والأفلام.
اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للإدارة الروحية لمسلمي روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي":" أن الانتقام يظل من صلاحيات الله وحده"، مشيرا إلى أن الاستهزاء بالنبي هو استهزاء بالمقدسات يُحدث جروحا أعمق لا تلتئم في أرواح المؤمنين بغض النظر عن الدين.
وأضاف راوي عين الدين، في خطاب نُشر
وتابع:" أن نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة وتكرارها هو أمر ندينه بكل جدية وهو استفزاز فاضح"، داعيا المسلمين إلى الحفاظ على كرامتهم وتأكيد عظمة الإسلام بأعمال نبيلة وحكيمة.
وشدد رئيس مجلس الإفتاء والإدارة الروحية لمسلمي روسيا على أنه لا يمكن اعتبار جرائم القتل المرتكبة بأي حال من الأحوال عملا لاستعادة شرف الإسلام والنبي محمد.
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