ماليزيا تُسجل 799 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة في ماليزيا، الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و799 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس بلغ 30 ألفا و889 إصابة، مات منهم 249 شخصا، فيما لا يزال الفيروس نشطا لدى 10 آلاف و392 شخصا حتى الآن، حسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية.
قال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله، إن إجمالي الإصابات
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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