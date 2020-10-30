روسيا: رصد 34 انتهاكًا للهُدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصدت 34 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (17) وحلب (1) واللاذقية (12) وحماه (4).



وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الجانب التركي في هذه اللجنة أعلن بدوره أنه رصد انتهاكين اثنين للهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من وقوع هذين الانتهاكين.



أضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.6 طن إلى سكان قرية بلاط بريف حلب، و440 سلة غذائية أخرى بنفس الوزن إلى سكان قرية البستان بريف اللاذقية.