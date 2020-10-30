الداخلية التونسية: ضبط 18 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية

تمكنت الوحدات التابعة لشرطة الحدود بموانئ حلق الوادي التونسية، من ضبط 18 شخصًا بصدد تحين فرصة الصعود على متن إحدى البواخر الراسية بالميناء؛ لاجتياز الحدود البحرية خلسة. فرصة الصعود على متن إحدى البواخر الراسية بالميناء؛ لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن النيابة العمومية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطين.

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