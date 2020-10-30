جورجيا تُسجل 1696 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 37263 حالة على مستوى البلاد.
إصابات أمس الخميس، فإن هناك نقصًا طفيفًا في حصيلة الإصابات اليومية، حسبما أفادت صحيفة "جورجيا توداي" عبر موقعها الإلكتروني.
قالت رئيسة إدارة الحكومة الجورجية ناتيا ميزفريشفيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه بالمقارنة مع عدد
تسجيل 2906 حالات تعافي جديدة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 285 شخصًا، عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.
أضافت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد المتعافين 19810 حالات فور
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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